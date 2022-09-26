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الإثنين، 26-09-2022 04:10 م

انطلاق كاس الأردن لكرة اليد غدا

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الوكيل الإخباري - تفتتح يوم غد الثلاثاء، منافسات بطولة كاس الأردن لكرة اليد التي تحمل الرقم 28 في تاريخ المسابقة.

ويلتقي يوم غد فريقا كفرنجة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب في افتتاح البطولة.

ويسعى اتحاد كرة اليد لتوفير كافة متطلبات انجاح البطولة، في إطار السعي لتطوير اللعبة على صعيدي الأندية والمنتخبات، وبالتالي البحث عن نتائج جيدة في المشاركات الخارجية.

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