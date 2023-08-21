الإثنين 21-08-2023
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الإثنين، 21-08-2023 04:14 م

بالفيديو.. رونالدو يتجول في الرياض بالثوب السعودي

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الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء مغادرته منزله، في العاصمة السعودية الرياض، وهو يرتدي الثوب السعودي.

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي رونالدو وهو يرتدي عباءة بيضاء ويمسك في يده حقيبته، ويسير في أحد الأماكن.

وأشاد الجمهور بهذه الإطلالة وقالوا إنها تدل على احترامه لثقافات وعادات المملكة

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وليست المرة الأولى التي يرتدي فيها رونالدو الزي الشعبي السعودي إذ ظهر الأسطورة البرتغالي وهو يرتدي الزي التراثي السعودي "المرودن"، ويحمل علم السعودية وسيفا ويؤدي "العرضة السعودية " وهي رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية، وذلك احتفالا بذكرى يوم تأسيس المملكة.

 

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