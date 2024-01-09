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الثلاثاء، 09-01-2024 04:26 م

بايرن ميونخ يدفع دراجوسين نحو توتنهام

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الوكيل الإخباري - دخل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي المرحلة الأخيرة من عملية التعاقد مع رادو دراجوسين، مدافع فريق جنوى الإيطالي، خلال ميركاتو الشتاء الجاري.

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وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن المفاوضات بين توتنهام وجنوى دخلت المرحلة الأخيرة، حيث يتوقع أن تتم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت أن جنوى ظل منتظرا لعرض رسمي محتمل من نادي بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع دراجوسين لكنه لم يصل حتى الآن، ليصبح توتنهام هو المفضل لإتمام الصفقة.

من ناحية أخرى، قال الصحفي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، إن جنوى يستعد حاليا لقبول عرض توتنهام لضم دراجوسين، حيث من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 25 مليون يورو كقيمة ثابتة بجانب 5 ملايين أخرى كإضافات.

وتابع فابريزيو، عبر حسابه بتطبيق "إكس"، أن جنوى سيحصل على خدمات المدافع الروماني دجيد سبينس، لاعب توتنهام صاحب الـ23 عاما كجزء من الصفقة، حيث سينتقل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

 

ملاعب 

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