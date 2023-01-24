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الثلاثاء، 24-01-2023 02:08 م

بايرن ميونخ يسعى لتعزيز صدارة الدوري الألماني بمواجهة كولن

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الوكيل الإخباري - يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره كولن في مباراة مثيرة في العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت الاردن ، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 35 نقطة حصدها من 16 مباراة، حيث فاز فى 10 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.

ويطمح بايرن ميونخ فى الفوز من أجل مواصلة مشواره نحو لقب البوندزليجا المفضل بالنسبة له في السنوات الأخيرة.

وكان بايرن ميونخ تعادل مع مضيفه فريق لايبزيج، بنتيجة 1 - 1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة الماضي، على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الألماني.

في حين يحتل كولن المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 20 نقطة حصدها من 16 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات.

ويطمح كولن في الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث من أجل حجز أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

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