برشلونة يحسم قراره بشأن بديل تير شتيجن

الوكيل الإخباري - تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن موقف نادي برشلونة من ضم حارس بديل للألماني مارك أندريه تير شتيجن.



وأعلن برشلونة، مساء الثلاثاء، خضوع تير شتيجن لعملية جراحية هذا الأسبوع، وبالتالي سيغيب عن الفريق الكتالوني لعدة أشهر.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة لا ينوي التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض غياب تير شتيجن.



وأكدت "مسؤولو برشلونة والجهاز الفني بقيادة تشافي، يضعون كامل ثقتهم في الحارس إيناكي بينيا".



وكان بينيا قد قاد برشلونة مؤخرا لبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بورتو، بجانب الانتصار على أتلتيكو مدريد، واستكمال سباق المنافسة على لقب الليجا.



وأضافت الصحيفة، أن بينيا جاهز نفسيا للمرحلة المقبلة، بعدما أثبت جدارته بأن يكون حامي عرين برشلونة.

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