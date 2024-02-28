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الأربعاء، 28-02-2024 02:58 م

برشلونة يفكر في التعاقد مع دي خيا

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الوكيل الإخباري -  يفكر برشلونة في إبرام صفقة مفاجئة بضم حارس المرمى ديفيد دي خيا إلى صفوفه في الصيف المقبل.

قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن "حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، الذي لا يرتبط بأي فريق منذ 8 أشهر دخل حسابات النادي الكاتالوني".

وذكرت: "ديفيد دي خيا عاطلاً عن اللعب منذ إعلان رحيله عن أولد ترافورد في الموسم الماضي، ولكن رغم ذلك يرى برشلونة أنه من الممكن الاستفادة من خدماته لتدعيم حراسة المرمى في النادي".

وتابعت: "اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الإنجليزية إلى جانب الانتقال إلى الدوري السعودي، ولكنه تردد رغبته في اللعب في الدوري الإسباني".

وأضافت: "بالنسبة إلى برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية، فإن صفقة انتقال مجانية لدي خيا يمكن أن تكون مفيدة، من المرجح أن تكون خطوة الحارس الإسباني بمثابة دعم للفريق بوجود الألماني أندريه تير شتيغن، الذي اجتذب اهتماماً أيضاً من الدوري السعودي".

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