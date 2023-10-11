بسبب أحداث فلسطين.. الأهلي المصري يؤجل افتتاح مشروعاته

الوكيل الإخباري - أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا رسميا أعلن من خلاله قرارا جديدا بشأن مقر القلعة الحمراء بالشيخ زايد.



وأعلن الأهلي تأجيل افتتاح بعض المشروعات ‏الإنشائية والخدمية بفرع الأهلي بالشيخ زايد، والذي كان مقررا له اليوم الأربعاء.



وأوضح الأهلي في بيانه أن قرار التأجيل جاء نظرا للأحداث التي تعيشها فلسطين.



وفي ذات الوقت يبدأ الأعضاء اعتبارا من يوم الأربعاء في استخدام تلك ‏المشروعات المشار إليها والاستفادة منها.‏

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