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الإثنين، 18-03-2024 03:01 م

بعد ثلاثية أتلتيكو.. تشافي يكشف سبب طرده

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الوكيل الإخباري - أكد مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، أن فريقه لعب واحدة من أفضل مباريات الموسم أمام أتلتيكو مدريد، وأنه يمكن تحقيق حلم لقب الدوري الإسباني.

قال تشافي عقب اللقاء: "كانت واحدة من أفضل مباريات البطولة إن لم تكن الأفضل، لعبنا جميعاً مباراة رائعة كفريق وعلى المستوى الفردي".

وفيما يتعلق بأداء جواو فيليكس، قال: "لعب مباراة جيدة جداً، خاصة عندما لم نكن نمتلك الكرة، عمل بشكل جيد للغاية، قلت بالفعل إنه سيكون متحمساً جداً، أحدث الفارق، وأنا سعيد للغاية بهذا".

وأضاف: "قمنا بتحسين أشياء كثيرة ونحن في أفضل لحظات الموسم، نحن أفضل في الدفاع، لدينا توازن أفضل ولا نخسر الكثير من الكرات، نحن متمكنون للغاية وأصبحنا أفضل في الهجوم".

وتابع: "الآن يمكننا أن نحلم".

واختتم: "صحيح أن المسافة مع ريال مدريد لا تزال كبيرة للغاية وأن الأمر معقد جداً، لكننا سنحاول كرة القدم هي حالة ذهنية ونحن في أفضل لحظة في الموسم".

وفيما يتعلق بطرده في الدقيقة 42، أشار إلى أن الحكم الرابع أخبره أن ذلك بسبب "الإيماءات".

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