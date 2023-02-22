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الأربعاء، 22-02-2023 04:35 م

بعد هفوته القاتلة أمام صلاح.. كورتوا يكشف سر عودة الريال أمام ليفربول

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الوكيل الإخباري -  ارتكب حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، خطأ كارثيا عندما أهدى ليفربول الهدف الثاني بانزلاقه بشكل غريب أمام نجم "الريدز" محمد صلاح الذي استغل الخطأ وأسكن الكرة في الشباك.

وعقب نهاية المباراة ونجاح الريال في قلب تأخره أمام ليفربول بهدفين دون رد إلى فوز بنتيجة 5-2 في مباراة جمعت الفريقين أمس الثلاثاء ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، شرح كورتوا ما حدث في لقطة استقباله الهدف الثاني.

وقال الحارس الدولي البلجيكي: "لم أكن محظوظا بعض الشيء في تلك اللقطة، لقد كانت تمريرة صعبة بعض الشيء من (داني) كارباخال (زميله في الفريق)، لقد سيطرت عليها جيدا وحاولت تمريرها لكنني رأيت صلاح يقف ساكنا قبل أن ترتد الكرة على ركبتي ويضعها صلاح في الشباك.. إنه حظ سيئ".

كما تحدث كورتوا بعد ذلك عن كيفية قيام زملائه بالضغط على ليفربول وانعكاس ذلك على ارتكاب أليسون بيكر حارس ليفربول لخطأ مشابه.

وقال الحارس البلجيكي: "كنا نعلم أننا يمكن أن نؤذيهم وقد منحنا الهدف الأول لفينيسيوس مساحة للتنفس، حدث نفس الشيء مع أليسون، ودخلنا الشوط الثاني وكان لدينا بعض الهجمات المرتدة ونعلم أننا يمكن أن نسبب لهم مشاكل وهذا ما جعلنا نفوز بالمباراة اليوم (أمس)".

وتابع: "لدينا دائما القدرة على الرد والبحث عن شيء جيد في خضم موقف سيئ.. ربما ساعدنا هذا الهدف على الاستجابة (الهدف الذي سجله صلاح في شباك ريال مدريد)، أخبرني زملائي في الفريق أيضا ألا أقلق، يعلم الجميع أن لدينا الكثير، وهذه هي الطريقة التي تم بها الأمر".

وأتم: "مدريد سيقاتل دائما حتى النهاية، ليفربول ليس فريق العام الماضي فهم أكثر عرضة للخطر في الدفاع وقد رأينا ذلك اليوم (أمس)، لكننا لم نتأهل بعد ويمكن أن يحدث أي شيء (في مباراة الإياب)".

وخطا ريال مدريد بفوزه العريض على ليفربول خطوة عملاقة نحو التأهل للدور ربع النهائي ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه وذلك قبل استضافته "الريدز" في مباراة العودة بعد ثلاثة أسابيع.

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