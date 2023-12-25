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الإثنين، 25-12-2023 12:07 م

بيريز يحفز صفقة الريال بورقة كريستيانو

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الوكيل الإخباري - حرص فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على تحفيز أحد اللاعبين الذين سينضمون إلى صفوف الميرنجي في الصيف المقبل. 

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تحدث فلورنتينو بيريز مع إندريك، نجم بالميراس، أثناء زيارته مؤخرا لنادي ريال مدريد.

وكشفت أن بيريز قال لإندريك: "يقولون لي إنك تعشق كريستيانو رونالدو وما فعله في مدريد، لنرى إذا كنت ستكون أنت النسخة الجديدة منه وتحقق نجاحا مثله.. إنه أسطورة".

ورد إندريك على بيريز قائلا: "بالطبع.. أتمنى حدوث ذلك".

وكان إندريك وقع مع ريال مدريد في الصيف الماضي، لكنه سينضم إلى صفوف الميرنجي في الموسم المقبل، بعد أن يكمل 18 عاما.

يذكر أن إندريك (17 عاما) كان واحدا من نجوم بالميراس الذين قادوا الفريق للتتويج بلقب الدوري البرازيلي بعد منافسة شرسة مع باقي المنافسين.

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