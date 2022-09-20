تحديد أسعار تذاكر بطولة الأردن الرباعية

الوكيل الإخباري - حدد الاتحاد الأردني لكرة القدم، أسعار تذاكر مباريات البطولة الودية الرباعية التي يستضيفها على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة اعتبارا من الجمعة المقبل.



وتم تحديد سعر تذكرة الدرجة الخاصة ب "10" دنانير، مقابل "4" دنانير للدرجة الأولى و "3" دنانير للدرجة الثانية.



وطالب عدد من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي فتح أبواب الملعب بالمجان في مباريات البطولة الودية.



وتشتمل بطولة الأردن الدولية على 4 مباريات فقط، حيث ستقام الجمعة المقبل مباراتان تجمع الأولى العراق وعمان ويليها مباراة الأردن وسوريا.



ويلتقي الفائزان يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري، لتحديد هوية البطل، فيما يتواجه الخاسران بذات اليوم، لمعرفة صاحب المركز الثالث.

اضافة اعلان

ملاعب