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الأحد، 02-10-2022 02:29 م

تحديد موعد قرعة الدوري المصري لكرة القدم

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الوكيل الإخباري -  كشف المشرف على المسابقات في رابطة الأندية المصرية عامر حسين، عن الموعد المقترح لإجراء قرعة الدوري المصري للموسم الجديد.

قال حسين لقناة الحياة إن قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري ستجرى إما السبت أو الأحد المقبلين، لافتاً إلى أن انطلاق المسابقة المحلية قد يتأخر لأيام.

وأضاف: "موعد قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري سيتحدد خلال يومين في اجتماع تنسيقي بين رابطة الأندية والشركة الراعية، لكن الموعد سيكون إما السبت أو الأحد المقبلين".

وتابع: "الدوري سينطلق إما يوم 17 أو 18 أكتوبر (تشرين الأول)، إذ تم تأخيره بسبب مباريات العودة للفرق المصرية في البطولات القارية، بعدما كان مقرر انطلاق المسابقة في 14 أو 15 من الشهر نفسه".

وختم: "بعد قرعة الدوري المصري بخمسة أيام سنعلن جدول المسابقة كاملاً، والقرعة ستكون مفتوحة كما كان الحال في الموسم الماضي، ولن تكون موجهة".

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