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الثلاثاء، 12-03-2024 03:33 م

تشافي عن مواجهة نابولي: أكبر مواجهة للفريق هذا الموسم

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الوكيل الإخباري - صرح تشافي هرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، بأن مواجهة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي على أرض الفريق تُعد الأهم للنادي خلال الموسم الحالي وذلك في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة.

وكان الفريقان تعادلا بنتيجة 1-1 في لقاء الذهاب، حيث يسعى برشلونة في مباراته يوم الثلاثاء للتأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة منذ عام 2020، بعد أن فشل في التقدم من دور المجموعات خلال آخر موسمين.

وكان آخر انتصار لبرشلونة في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة عندما تغلب على نابولي بنتيجة 3-1 في عام 2020، ونظرًا لموقع الفريق الحالي في المركز الثالث بالدوري الإسباني وبفارق ثماني نقاط عن المتصدر ريال مدريد، أصبح النجاح في دوري الأبطال من أولويات النادي.

وعلق تشافي في المؤتمر الصحفي قائلاً: "هل هذه أهم مباراة في الموسم؟ نعم، هي كذلك بالفعل. نحن مستعدون ومتحمسون. لقد مضت أربع سنوات منذ بلوغنا الدور ربع النهائي ونحن ننظر إلى هذه المباراة بهذا المنظور. نأمل في التغلب على منافس قوي، حتى وإن كان يمر بفترة ليست الأفضل، لكنه فاز بالدوري الإيطالي في عام 2023".

ومع احتمالية فشل برشلونة في الدفاع عن لقبه المحلي، وتلاشي آمال نابولي المحلية بالفعل حيث يقبع الفريق في المركز السابع بالدوري الإيطالي، بفارق 31 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان، برز نابولي بأداء أفضل تحت قيادة مدربه الجديد فرانشيسكو كالتسونا الذي تولى المهمة في فبراير، ولم يخسر الفريق في آخر خمس مباريات له.

وأضاف تشافي: "تحسن نابولي تحت قيادة مدربه الجديد. أتوقع أن يظهر نابولي بشجاعة ويطبق ضغطًا عاليًا. الفريق يمتلك العديد من المواهب. ستكون مواجهة مهمة ضد خصم عظيم، البطل الحالي للدوري الإيطالي".

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