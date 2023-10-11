تشافي يطالب باستعادة نجم برشلونة السابق

الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، بأن برشلونة يراقب موقف أحد نجومه السابقين، للتحرك من أجل ضمه في الصيف المقبل.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع لاعب وسط ليفربول تياجو ألكانتارا مجانا، في الصيف المقبل.



وارتبط اسم تياجو بالرحيل عن ليفربول، عقب نهاية الموسم الماضي، الذي لم يشارك فيه كثيرا، وغاب عن 24 مباراة بسبب الإصابة.



ويواصل برشلونة التركيز على اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم، وذلك بسبب الوضع المالي الصعب للنادي الكتالوني.



وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب تشافي هيرنانديز منح خوان لابورتا رئيس النادي، الضوء الأخضر للحصول على خدمات تياجو، في الصيف المقبل.



ولم يشارك تياجو مع ليفربول في أي مباراة هذا الموسم، بعد خضوعه لعملية جراحية في نهاية العام الماضي.



ويحق لتياجو التفاوض والتوقيع لأي ناد بداية من يناير/كانون الثاني 2024.



وانضم تياجو إلى ليفربول في صيف 2020، قادما من بايرن ميونخ، مقابل 22 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

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