تشيلسي يستهدف تمديد أسوأ سلاسل كريستال بالاس

الوكيل الإخباري - يبحث تشيلسي عن استعادة التوازن في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل كريستال بالاس على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 19.



ويعاني كريستال بالاس حاليًا من أسوأ سلسلة من الهزائم المتتالية أمام خصم بعينه في تاريخه، بالسقوط أمام تشيلسي في آخر 11 مباراة في الدوري.



ونجح تشيلسي في الفوز على كريستال بالاس في آخر 6 مواجهات بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، وحافظ على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات منها.



ولم تنته أي من المباريات الـ24 السابقة بينهما في البريميرليج بالتعادل.



ونجح تشيلسي في الفوز في آخر مباراتين خاضهما على ملعبه في الدوري، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها في المباريات الـ17 التي سبقتها، وآخر مرة حقق 3 انتصارات متتالية كانت في الفترة بين شهري أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول من الموسم الماضي.



ومع ذلك لم يحقق تشيلسي أي انتصار في آخر 4 ديربيات للندن على ملعبه، منذ التغلب على كريستال بالاس بالذات في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (تعادلان- هزيمتان)، ولم يعاني تشيلسي من الفشل في الفوز بـ ديربيات متتالية في ستامفورد بريدج منذ موسم (1995- 1996).



وفي حال خسر تشيلسي اليوم، فستكون تلك الهزيمة رقم 24 في 2023، وهو أكبر عدد من الهزائم يتكبده البلوز في عام واحد، منذ المعاناة من نفس الرقم في عام 1978.



ويعد تشيلسي الفريق الوحيد الذي لم يتأخر في النتيجة بنهاية الشوط الأول في البريميرليج بعد، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا 4 مرات ومتعادلًا في 14 مناسبة.



ونجح ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، في الفوز بجميع المباريات الخمس التي خاضها في البريميرليج رفقة توتنهام أمام كريستال بالاس تحت قيادة رودي هودسون، بمجموع نتائج تلك المباريات (9-0).



وعلى الجانب الآخر، لم يحقق كريستال بالاس إلا انتصارا واحدا في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري، وكان ذلك بهدفين دون رد أمام بيرنلي يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (4 تعادلات- 6 هزائم).



ولم يحقق كريستال بالاس أي انتصار في 6 مباريات خاضها في منتصف الأسبوع في البريميرليج في 2023، بالتعادل في مباراتين والخسارة في 4 لقاءات دون تسجيل أي هدف.



وحقق كريستال بالاس انتصارا وحيدا في آخر 13 ديربي للندن في البريميرليج، وكان بنتيجة (4-3) أمام وست هام في شهر أبريل/ نيسان الماضي (5 تعادلات- 7 هزائم).

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