الأربعاء 27-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الملك يعود إلى أرض الوطن

الامن العام : مواطن يقتل شقيقته العشرينية طعناً

العيسوي يتفقد عدد من مشاريع المبادرات الملكية في إربد وجرش

الملك والسيسي يؤكدان رفضهما لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية

قطع غيار الميركافا والنمر تكلف إسرائيل 275 مليون دولار

سرايا القدس: دمرنا دبابة ميركافا في مخيم البريج بعبوة ناسفة

كتائب القسام : استهدفنا 5 آليات اسرائيلية شمال خانيونس

الاحتلال يحكم على معتقل مقدسي بالسجن 16 عاما

قرارات صادرة الأربعاء عن مجلس الوزراء

الحكومة تقرر صرف معونات فصل الشتاء لهذه الفئة

الأربعاء، 27-12-2023 04:04 م

تشيلسي يستهدف تمديد أسوأ سلاسل كريستال بالاس

12202327124930456165322


الوكيل الإخباري - يبحث تشيلسي عن استعادة التوازن في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل كريستال بالاس على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 19.

ويعاني كريستال بالاس حاليًا من أسوأ سلسلة من الهزائم المتتالية أمام خصم بعينه في تاريخه، بالسقوط أمام تشيلسي في آخر 11 مباراة في الدوري.

ونجح تشيلسي في الفوز على كريستال بالاس في آخر 6 مواجهات بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، وحافظ على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات منها.

ولم تنته أي من المباريات الـ24 السابقة بينهما في البريميرليج بالتعادل.

ونجح تشيلسي في الفوز في آخر مباراتين خاضهما على ملعبه في الدوري، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها في المباريات الـ17 التي سبقتها، وآخر مرة حقق 3 انتصارات متتالية كانت في الفترة بين شهري أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول من الموسم الماضي.

ومع ذلك لم يحقق تشيلسي أي انتصار في آخر 4 ديربيات للندن على ملعبه، منذ التغلب على كريستال بالاس بالذات في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (تعادلان- هزيمتان)، ولم يعاني تشيلسي من الفشل في الفوز بـ ديربيات متتالية في ستامفورد بريدج منذ موسم (1995- 1996).

وفي حال خسر تشيلسي اليوم، فستكون تلك الهزيمة رقم 24 في 2023، وهو أكبر عدد من الهزائم يتكبده البلوز في عام واحد، منذ المعاناة من نفس الرقم في عام 1978.

ويعد تشيلسي الفريق الوحيد الذي لم يتأخر في النتيجة بنهاية الشوط الأول في البريميرليج بعد، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا 4 مرات ومتعادلًا في 14 مناسبة.

ونجح ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، في الفوز بجميع المباريات الخمس التي خاضها في البريميرليج رفقة توتنهام أمام كريستال بالاس تحت قيادة رودي هودسون، بمجموع نتائج تلك المباريات (9-0).

وعلى الجانب الآخر، لم يحقق كريستال بالاس إلا انتصارا واحدا في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري، وكان ذلك بهدفين دون رد أمام بيرنلي يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (4 تعادلات- 6 هزائم).

ولم يحقق كريستال بالاس أي انتصار في 6 مباريات خاضها في منتصف الأسبوع في البريميرليج في 2023، بالتعادل في مباراتين والخسارة في 4 لقاءات دون تسجيل أي هدف.

وحقق كريستال بالاس انتصارا وحيدا في آخر 13 ديربي للندن في البريميرليج، وكان بنتيجة (4-3) أمام وست هام في شهر أبريل/ نيسان الماضي (5 تعادلات- 7 هزائم).

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202327144614802765430

توتنهام يفتقد صخرة دفاعه شهرا

12202327162658298053782

2023.. عام اختفاء نيمار جونيور

1220232716052172959024

رونالدو يعادل رقم عمر السومة ويزحف نحو تحطيم الرقم القياسي لحمد الله

12202327122634473865759

ماذا قال رونالدو بعد هدفيه في اتحاد جدة؟

12202327121658249695357

برشلونة يشوق جماهيره قبل إعلان صفقته الجديدة

1220232712823762715915

بواتينج يعلن موقفه من العودة لمنتخب ألمانيا

أخبار متعلقة
1220231695219421815175

تشيلسي يستعد لطرد 3 لاعبين

12202310144445328813544 (1)

أول تعليق لصلاح على إنجازه التاريخي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

12202310101057533558878

ريال مدريد يحدد قائمة مختصرة تورط تشيلسي

1220237102129325286382

بوكيتينو يعدد أسباب الخسارة أمام اليونايتد

1120232884229781296819

الأكبر والأصغر.. مواجهة تاريخية في أبطال أوروبا