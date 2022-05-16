الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحياري والأزايدة

إندونيسيا.. مقتل 14 شخصا على الأقل بعد اصطدام حافلة بلوحة إعلانات

الأردن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات الثلاثاء

السويد تقرر رسميا الانضمام إلى حلف الناتو

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

تصاعد حالات الإعتراض على الأداء التحكيمي بدوري المحترفين (فيديو)

وسام الملك عبدالله للتميز لطبيب ألماني

صدور ارادات ملكية سامية

حريق مركبة قرب ميدان الحرمين في عمان

أسعار القمح عالميا تصل إلى مستوى قياسي جديد بعد قرار الهند

الإثنين، 16-05-2022 04:22 م

تصاعد حالات الإعتراض على الأداء التحكيمي بدوري المحترفين (فيديو)

27408093-33bd-4a56-890a-1dfe62d4cbaa


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا 
انطلقت النسخة الجديدة من دوري المحترفين، وبدأت معها الاعتراضات على الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وهو أمر يشكل حالة من الاستمرارية لما يحصل بملاعبنا منذ مواسم، فكيف سنسترجع الثقة بالحكم الأردني والأخطاء تعيدنا لنقطة الصفر كلما شهدنا تطورا على الأداء ؟!اضافة اعلان





الوحدات اعتبر خسارته للدوري بالموسم الماضي نتاج عدم احتساب العديد من ركلات الجزاء، والرمثا رفض الصعود لتسلم الميداليات الفضية بعد خسارة نهائي درع الاتحاد اعتراضا على التحكيم، وعاد الفريق مجددا ليرفض القرارات التحكيمية في مباراته الإفتتاحية للدوري مع الفيصلي .



 
 



الأخطاء تراكمية وحالة عدم الثقة تتصاعد وخصوصا في السنوات الأخيرة ووصلت ذروتها منذ هدف سعيد مرجان للوحدات بمرمى الجزيرة في نهائي كأس الكؤوس " السوبر حاليا " بموسم 2018/2019، وصولا لكرة الفيصلي أمام الحسين إربد في الجولة الخامسة من النسخة الحالية لدوري المحترفين و التي أجمعت الغالبية من المتابعين أنها هدفا، وركلة الجزاء غير المحتسبة للوحدات أمام الحسين إربد بالجولة السادسة .


الأمر المثير للجدل أن حكامنا يتألقون خارجيا، وبتنا نشهد وجوها وفي مقدمتها الحكم الدولي أدهم المخادمة في أهم وأكبر المحافل العالمية والقارية ويقودون المباريات بإقتدار كبير، فما الذي يحصل بالبطولات المحلية؟! وهل يتلخص الأمر بغياب الثقة والضغوط الجماهيرية، أو غياب الدعم .


الجماهير باتت تطالب بتواجد تقنية الفيديو المساعد للحكم " VAR "، والاتحاد أكد مرارا استحالة تواجدها نظرا للتكاليف العالية، وشاهدنا كيف عجز الاتحاد الآسيوي عن تأمينها في دور المجموعات من دوري أبطال اسيا لأسباب مادية، كما أن تواجد التقنية دون العمل على تطوير مهارات الحكام لن يغير شيء، والشواهد العالمية كثيرة، ولذلك فإن المسؤولية الكبرى لتجاوز الأزمة تبدأ من لجنة الحكام بالاتحاد الأردني لكرة القدم، مرورا بالحكام والفرق والجماهير، حتى استعادة الثقة .

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
955bc682-ea08-4c11-976c-1493e351c708

ردود أفعال فريق الرمثا بعد التعادل مع الوحدات (فيديو)

ce8507c9-92c7-46fa-a05c-a172cf0ae91b

تعادل الرمثا والوحدات بدوري المحترفين - صور

SUQJx

كلمات مؤثرة عن الصحافية شيرين أبو عاقلة في مباراة الفيصلي والجزيرة (فيديو)

281296269_1515795668863014_6722223068702514076_n

كبير مشجعي الوحدات أبو سعدو في ذمة الله

efa8bf0c187473d4fac86c2c765010d6

أبو تريكة بغضب : أين العلم الفلسطيني (فيديو)

cb8c6f38-327b-4e4e-b691-93c6604dd251

الرمثا والوحدات ،، قمة نارية بدوري المحترفين

أخبار متعلقة
b532c8ca-6489-4f86-9df5-d154df5f6bb0

شباب العقبة يستضيف شباب الأردن بدوري المحترفين

278182873_396887435774011_1051362630501241753_n

التشكيل الرسمي للوحدات أمام معان

d5b4d65e-3d7d-4d45-9083-cb2c202b0b28

الوحدات يبحث عن الإقتراب من فرق المقدمة بدوري المحترفين

520228125954658901669

مغير السرحان يبحث عن فوزه التاريخي الأول بدوري المحترفين

0a0209a3-fbe0-4b0e-8383-029a0011b74a

العكش يسجل لأول مرة ،، 52 هدف في دوري المحترفين

15bf2219-2df9-4e20-add8-a46514a04db3

24 هدف في دوري المحترفين ،، تعرف على لائحة الهدافين