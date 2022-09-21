تصرف نبيل لرونالدو تجاه طفل صغير

الوكيل الإخباري - أدخل نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، السعادة في قلب طفل صغير قبل المواجهة التي جمعت بين يونايتد وشيريف تيراسبول المولدوفي في الدوري الأوروبي الخميس الماضي.



وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه رونالدو وهو يخرج من الفندق الذي كان يقيم فيه فريقه مانشستر يونايتد في مولدوفا، للتوجه لملعب المباراة، قبل أن يحاول طفل صغير تجاوز الحاجز الأمني للقاء "الدون"

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وتمكن أحد رجال الأمن من الإمساك بالطفل الصغير، لكن رونالدو تدخل وطلب منه السماح له باحتضانه والتقاط صورة تذكارية معه.



ولم يكتف رونالدو بذلك، حيث طلب الحصول على قلم قبل أن يصطحب الطفل حتى بوابة الحافلة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليضع توقيعه على قميص الطفل الصغير في مشهد استحسنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وانتهت مواجهة مانشستر يونايتد ومضيفه شيريف تيراسبول بفوز الضيوف بهدفين دون رد.



تجدر الإشارة إلى أن رونالدو يتواجد حاليا مع منتخب بلاده البرتغال الذي يستعد لخوض منافسات دوري الأمم ألأوروبية.

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