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الأربعاء، 13-09-2023 02:50 م

تصريح واضح بشأن موقف كلوب من تدريب ألمانيا

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الوكيل الإخباري - كشف مارك كوسيكي، وكيل أعمال يورجن كلوب، مدى إمكانية تولي مدرب ليفربول قيادة منتخب ألمانيا، خلال الفترة المقبلة.

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ويعد يورجن كلوب، أحد المرشحين المحتملين لتدريب المانشافت، خلفًا لهانز فليك الذي أقيل من منصبه عقب السقوط المدوي أمام اليابان بنتيجة 4-1.

وقال كوسيكي في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو": "يورجن يرتبط بعقد طويل الأمد مع ليفربول، وهو غير متاح لتدريب المنتخب الألماني الآن".

ومدد كلوب عقده مع ليفربول في الصيف الماضي، لينتهي بختام موسم 2026.

ويقود رودي فولر منتخب ألمانيا حاليًا بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

 

ملاعب

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