الإثنين 30-11-2020
الوكيل الاخباري

تعليق دوام مركز بلدية دير أبي سعيد غداً الثلاثاء

مصدر يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم الاثنين

مواطن : أشقائي استشهدوا في حادثة البحر الميت وهذا ما أريده - فيديو

الحكومة ترفع سعر الديزل 10 فلسات

الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول صفر

ما حقيقة هجرة الرزاز الى خارج الاردن ؟

مكرهة صحية في منطقة إيدون بإربد

توجيهات من مجلس الوزراء بتثبيت سعر الكاز

تطورات إيجابية جديدة بشأن لقاح كورونا

وقف التعليم الوجاهي يربك طلبة التوجيهي

الإثنين، 30-11-2020 03:38 م

تطور مرعب بعلاقة ميسي وجريزمان في برشلونة

lionel-messi-antoine-griezmann


الوكيل الإخباري _ يبدو أن علاقة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان ببعضهما البعض، شهدت تطورات مرعبة، بحسب ما اتضح في مباراة نادي برشلونة، أمس الأحد، ضد منافسه أوساسونا، حيث انتصر الكتلان بأربعة أهداف دون رد، في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وأزمة كبرى وقعت بين ميسي وجريزمان، ربما ليست بصورة مباشرة، لكن البيئة المحيطة بهما كانت سببًا رئيسيًا فيها، حيث زعم أحد المقربين من أنطوان، أن الأرجنتيني يعامل الفرنسي بصورة غير لائقة، بينما غضب ميسي في وقت لاحق، حين استفسر منه صحفي بشأن حقيقة الأمر، حيث رد وقتها: "تعبت من كوني مسؤولًا عن كل شيء سيء في برشلونة".

لغة الأرقام اتسقت مع طبيعة التصريحات التي أحاطت بعلاقة الثنائي معًا، حيث أظهرت أنه خلال المباريات التي يشاركان فيها سويًا، أن ميسي ربما يتعمد عدم التمرير إلى جريزمان، كما أوضحت أن أنطوان قد يكون بالفعل مهمشًا في نادي إقليم كاتالونيا، عكس ما كان في أتلتيكو مدريد، بالسنوات القليلة الماضية.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، سلطت الضوء على كل تلك الشواهد، في تقرير لها، صباح اليوم الإثنين، مع التشديد على أن الوضع أصبح مختلفًا، خلال مباراة انتصار برشلونة برباعية نظيفة ضد أوساسونا، سجل خلالها كل من ميسي وجريزمان هدفًا رائعًا.


بات للمرة الأولى منذ انضمام جريزمان إلى كامب نو، صيف 2019، يمرر اللاعبان إلى بعضهما البعض هذا العدد من الكرات، حيث وصل إلى 26 تواصلًا، بواقع تمرير ميسي لجريزمان 11 مرة، مع استقباله 15 تمريرة من زميله الفرنسي، الذي بدا أفضل بكثير عما ظهر به في مشاركاته السابقة.
والتطور الذي شهدته العلاقة بينهما، من شأنه أن يتم وصفه المرعب، حيث أنه يتعين حاليًا على المنافسين الحذر الشديد من إمكانية تكوين شراكة ناجحة بين ميسي وجريزمان، قد تعيد إلى البرسا بريقه المفقود، وربما تساهم في وصوله قريبًا إلى منصات التتويج محليًا وأوروبيًا.

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

76587-175

قرار حاسم من إدارة النصر بشأن رحيل فيتوريا

imagick

رسالة عنيفة إلى إدارة السويكت بعد كارثة الهلال !

1499979406_210_29559_005

تعليق جديد على أزمة شيكابالا بعد تعرضه للتنمر

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ريال-مدريد-10-2

بعد الخسارة المذلة .. لغة الأرقام تفضح نجم ريال مدريد

أخبار متعلقة
6_369590_highres

مؤشرات لرحيل ميسي عن برشلونة !

P-3

عقبتين جديدتين في طريق رحيل النجم ميسي إلى مانشستر سيي

11202017212929757085860

إيقاف ميسي في مطار برشلونة بعد 15 ساعة من الطيران

image

أنباء مدوية عن صفقة كبرى بضم ميسي وراموس دفعة واحدة لهذا الفريق!

5fb0bfba423604607f22f44b

مانشستر سيتي يجهز عرضا للتعاقد مع ميسي وراموس دفعة واحدة

imagick

سواريز يُوسع الفارق مع ميسي في سباق مثير