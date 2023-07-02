تمديد إعارة لاعب ريال مدريد

الوكيل الإخباري - سيستمر خوانمي لاتاسا، الذي شارك في الموسم الماضي مع فريق خيتافي معاراً من ريال مدريد، لموسم إضافي مع الفريق على سبيل الإعارة.



وخاض لاتاسا (22 عاما) في الموسم المنقضي 21 مباراة -منها 3 كبديل- مع خيتافي وتمكن من تسجيل هدفين خلال 587 دقيقة من اللعب.



ووضع خيتافي رهانا كبيراً على الدولي مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما في خط هجومه، والذي يضم أيضا كل من بورخا مايورال وخايمي ماتا والتركي إنيس أونال والهندوراسي أنطوني "تشوكو" لوزانو.



كما شهد خط الهجوم عودة كل من داريو بوفيدا والاسكتلندي جاك هاربر -والذي مستقبله لا يزال غامضا مع الفريق- بعد انتهاء إعارتهما.



وترعرع لاتاسا في صفوف ناشئين ريال مدريد قبل أن يشارك مع الفريق الأول للمرة الأولى في 15 مايو/آيار عام 2022 في الجولة الـ37 من مسابقة الليجا أمام قادش.

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