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الثلاثاء، 13-02-2024 03:21 م

تمديد عرض شراء 25% من أسهم مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري - تم تمديد عرض السير جيم راتكليف لشراء حصة 25% من أسهم الفئة "أ" بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المتداولة في بورصة نيويورك حتى منتصف ليل الجمعة المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه كان من المقرر أن ينتهي العرض، الذي يعد جزءا من صفقة راتكليف لكي يصبح مالك الأقلية في أسهم نادي مانشستر يونايتد في منتصف ليل اليوم الثلاثاء بالتوقيت العالمي (جرينيتش).

وكان تم الإعلان عشية أعياد الميلاد (كريسماس) عن موافقة رئيس شركة (إنيوس) العملاقة للكيماويات على شراء حصة قدرها 25% من نادي مانشستر يونايتد، في صفقة تضمنت استثمار 300 مليون دولار في البنية التحتية الخاصة بالنادي.

وإضافة إلى شراء أسهم الفئة "ب" المملوكة لعائلة جليزر، أكد الإعلان أن راتكليف سيعرض شراء ما يصل إلى 25% من جميع أسهم الفئة "أ" بسعر 33 دولارا للسهم الواحد.

ووفقا للوكالة، أجرى راتكليف سلسلة من الاجتماعات مع موظفي النادي وشركائه في الأيام الأخيرة، حيث التقى بقادة صندوق مشجعي مانشستر يونايتد المستقل وتحدث مع المسؤولين المحليين، الذين كان من بينهم كبار ممثلي مجلس إدارة النادي، وعمدة مدينة مانشستر الكبرى أندي بورنهام.

وكشفت تقارير إخبارية أن راتكليف يخطط بالفعل لقيادة عملية إصلاح شاملة لفريق كرة القدم بمانشستر يونايتد، من أجل إعادة البريق للفريق، الذي ودع مبكرا المسابقات القارية هذا الموسم، عقب تذيله ترتيب مجموعته في الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد في المركز السادس حاليا بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 41 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، وذلك مع تبقي 14 مباراة على نهاية الموسم الحالي.

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