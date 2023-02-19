توتنهام يستضيف وست هام بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يخوض فريق توتنهام هوتسبير مواجهة قوية عندما يلتقي مع وست هام، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2022-2023.



ومن المقرر أن تقام مباراة توتنهام ضد وست هام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، باستاد توتنهام هوتسبير، بالجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي وست هام في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.



ويسعى توتنهام لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد، بعدما خسر أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-4 في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.



من جانبه، أصدر نادي توتنهام الإنجليزي بيانا رسميا، يوضح خلاله حالة المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد إجراحة جراحة لاستئصال المرارة اليومين الماضيين.



وكان أنطونيو كونتي مدرب توتنهام قد أجرى جراحة عاجلة لاستئصال المرارة بعد التهاب شديد في المعدة يوم 1 فبراير الجاري.



وقال توتنهام في بيانه، "بعد إجراء فحص روتيني بعد العملية الجراحية في إيطاليا، سيبقى أنطونيو كونتي في منزل عائلته للتعافي من الجراحة التي أجراها مؤخرًا، كما سيتولى كريستيان ستيليني مهام الادارة الفنية للفريق الأول".



ولم يجلس أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، على مقعد القيادة الفنية للسبيرز منذ أول فبراير الماضي، ويقود ستيليني المهمة مؤقتًا خلال الوقت الحالي.

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