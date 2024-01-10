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الأربعاء، 10-01-2024 03:09 م

توتنهام يضم الألماني فيرنر من لايبزيغ

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي توتنهام خامس الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع مهاجم لايبزيغ الألماني الدولي تيمو فيرنر حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وقال النادي اللندني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "يسعدنا جدا أن نعلن عن التعاقد مع تيمو فيرنر"، مضيفا "ينضم إلى النادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء في الصيف (المقبل)".

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن توتنهام سيتكفل براتب فيرنر حتى نهاية الموسم الحالي، ومن الممكن أن يتعاقد معه بشكل دائم في نهاية الإعارة مقابل مبلغ يقدر بنحو 17 مليون يورو.

وسيعود اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدا إلى العاصمة لندن حيث لعب بألوان الجار تشيلسي في الفترة بين 2020 و2022، بحصيلة متباينة لكنه توج معه بلقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2021 على حساب مانشستر سيتي.

وفشل فيرنر في حجز مكان أساسي في صفوف لايبزيغ بعدما عاد إلى صفوفه، حيث فضل عليه المدرب ماركو روزه الثنائي الدنماركي يوسف بولسن والبلجيكي لويس أوبيندا.

ويأمل المهاجم الدولي الألماني الذي سجل 24 هدفا في 57 مباراة مع منتخب بلاده، في الحصول على وقت للعب في توتنهام مع طموح المشاركة في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، وهو رهان لشخص لم يلعب مع "دي مانشافت" منذ مارس 2023.

ويعاني توتنهام على الصعيد الهجومي بسبب غياب جيمس ماديسون بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها مطلع نوفمبر الماضي، ومشاركة القائد هيونغ مين سون مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية في كأس آسيا في قطر.

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