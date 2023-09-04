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الإثنين، 04-09-2023 03:21 م

جافي: كنا سنخسر أمام أوساسونا في هذه الحالة

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الوكيل الإخباري - تحدث جافي، لاعب وسط برشلونة، عن فوز فريقه على أوساسونا (2-1)، أمس الأحد، بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال جافي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إذا لعبنا هذه المباراة قبل عامين كنا سنخسر".

وأضاف نجم برشلونة: "إنها واحدة من الأشياء التي تحسنت كثيرا مع المدرب. إننا في هذه الملاعب المعقدة نحقق الفوز".

وتابع: "خلال العامين الأخيرين نجحنا في تحسين كل شيء قليلا، لكن قبل كل شيء تحسنت رغبتنا في تحقيق الفوز، والانخراط دائما في المباراة والحصول على هذه الانتصارات".

وختم: "اللعب على ملعب أوساسونا الجديد دائما معقد ومن المهم جدا تحقيق هذا الفوز، كما أن خوض 100 مباراة بقميص برشلونة بمثابة الحلم".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط.

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