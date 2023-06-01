جلادباخ يبلغ ليفربول بسعر موهبته

الوكيل الإخباري - يستهدف ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي، مانو كونيه، نجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.



ويسعى ليفربول لتدعيم صفوفه بعدة صفقات، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل العودة للمنافسة على الألقاب من جديد.



وقال خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم إبلاغ ليفربول بقيمة صفقة مانو كونيه، حيث من المقرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع".



وأضاف: "سيكون اللاعب الفرنسي متاحا مقابل 35 إلى 40 مليون يورو، وهي القيمة التي حددتها إدارة بوروسيا مونشنجلادباخ للتخلي عنه".



وأتم: "ليفربول يعمل حاليا على إبرام صفقة ماك أليستر، لاعب برايتون، ومن بعده كونيه في قائمة المطلوبين".



وأنهى ليفربول موسمه في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 67 نقطة فقط، وفشل في حسم التأهل إلى دوري الأبطال، حيث سيشارك في الدوري الأوروبي

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