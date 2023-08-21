حقيقة غضب مودريتش من أنشيلوتي

الوكيل الإخباري - أثار وضع الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، بعض الجدل في الأيام الأخيرة، بسبب قلة دقائق مشاركته.



وزعمت تقارير بأن مودريتش غاضب من قرارات مدربه كارلو أنشيلوتي، بعد أن تحول إلى لاعب احتياطي هذا الموسم، لذا يدرس الرحيل عن "سانتياجو برنابيو".



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مودريتش شعر بغضب من الأنباء الكثيرة التي تناقش مصيره وشعوره بالملل بسبب الجلوس على مقاعد البدلاء في أول جولتين من الليجا.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن لوكا مودريتش صاحب ال37 عاما كان يعلم جيدا أنه سيشارك في وقت أقل هذا الموسم، بعد أن تحدث مع كارلو أنشيلوتي.



وأوضحت أن مودريتش يدرك جيدا أن أولوية الريال هذا الموسم ستكون للرباعي "أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي وجود بيلنجهام" لأنهم يمثلون مستقبل النادي الملكي.



وذكرت أن مودريتش لا يزال يظهر التزامه داخل غرفة الملابس، ويدرك أنه أحد قادة الفريق، بالإضافة إلى تأكده بأن أنشيلوتي سيحتاجه مجددا في المواجهات الأصعب أثناء الموسم.

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