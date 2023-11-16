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الخميس، 16-11-2023 03:00 م

دخل جديد يحل أزمة مهاجم برشلونة المستقبلي

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن نهاية أزمة البرازيلي فيتور روكي، مهاجم أتلتيكو باراناينسي، مع ناديه الجديد برشلونة.

وكان روكي قد وقع لصالح برشلونة بشكل نهائي الصيف الماضي، على أن ينضم في يناير/كانون ثان المقبل لصفوف البلوجرانا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يعمل على تحقيق دخل لا يقل عن 30 مليون يورو من مشروع "بارسا ستوديوز" قبل نهاية عام 2023، بعد مواجهة بعض المشاكل مؤخرًا.

وأضافت الصحيفة: "وعد برشلونة بإبلاغ فيتور روكي بنواياه في منتصف شهر نوفمبر/تشرين ثان الجاري، والآن رسالة النادي إلى اللاعب أنهم يشعرون براحة بال لإتمام انتقاله في يناير/كانون ثان المقبل بلا مشاكل".

وأشار التقرير، إلى أن رابطة الليجا على علم بتحركات برشلونة، وإذا نجحت إدارة النادي الكتالوني في ضخ الأموال سيكون لديه الضوء الأخضر لإتمام الصفقات.

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