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السبت، 21-10-2023 11:41 ص

لسبب غامض.. غرفة فار سرية في الدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - يواصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم العمل على تقليص الأخطاء التحكيمية، باستخدام وسائل جديدة في المسابقات المحلية خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت السنوات الأخيرة تورط العديد من الأندية الإسبانية في قضايا مشبوهة بالجملة، فيما يتعلق بالتواطؤ مع بعض المسؤولين عن كرة القدم المحلية.

ويأتي برشلونة على رأس هذه الأندية، بعد فضيحة خوسيه نيغريرا رئيس لجنة الحكام السابق في الدوري الإسباني.

وعانت بعض الأندية من الأخطاء الفادحة رغم وجود تقنية الفيديو "الفار"، حيث تقدم أكثر من طرف بعدة شكاوي بشأن تراجع المستوى التحكيمي.

وبناء على ذلك، كشف الحكم الإسباني المعتزل إسترادا فيرنانديز، مفاجأة كبرى متعلقة بوجود غرفة فار سرية في المباريات من أجل تقليص الأخطاء.

وقال فيرنانديز في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "هناك غرفة سرية للفار في المباريات وتكون بعيدة عن الغرفة الأساسية".

وأكد الحكم الإسباني أنه تم "اعتماد هذه الغرفة بداية من الموسم قبل الماضي، خوفا من سقوط تقنية الفيديو الأساسية في أخطاء مؤثرة".

وأتم قائلا: "الاتحاد الإسباني أنشأ هذه الغرفة دون شرح ذلك علنًا لرابطة الدوري أو للأندية، ومنحونا المزيد من العمل مع مسؤوليات ليست من مسؤوليتنا".

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