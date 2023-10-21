السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

إعلام عبري: إنذار بهجوم سيبراني على المستشفيات التابعة للاحتلال

تسريبات عن عصيان بوزارة الخارجية الأميركية وبلينكن يقر بظروف صعبة

المقاومة ترد على تهديدات الاحتلال بالاجتياح البري لغزة

هل حُذفت سيناء من خرائط "غوغل" ؟

بيان مشترك من الفصائل الفلسطينية بشأن الاحداث

مطار الملك الحسين يستقبل 107 سياح من بلغاريا

جيش الاحتلال : نستعد للمرحلة التالية من الحرب

الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب

الملك ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات الخطيرة في غزة

عاجل

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

السبت، 21-10-2023 01:49 م

مان سيتي يواجه برايتون بالدوري الانجليزي

10202321114945437876235


الوكيل الإخباري - يسعى مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره، اليوم السبت، عندما يلتقي نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

يحل السيتي ثالثاً في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات، والخسارة في اثنين، وتسجيل 17 هدفاً، وتلقي 6.

ويتواجد برايتون في المركز السادس برصيد 16 نقطة هو الآخر، جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 1، وخسارة لقاءين، وتسجيل 21 هدفاً، وتلقي 16.

ويحتاج السيتي للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، بحثاً عن استعادة ذاكرة الانتصارات عقب الخسارة أمام آرسنال في قمة الجولة الماضية، بينما يسعى برايتون لمواصلة عروضه القوية فى الدوري الإنجليزي ويأمل فى خطف النقاط الثلاث، بعدما قدم عرضاً رائعاً أمام ليفربول وتعادل معه 2-2 في الجولة التي سبقت التوقف الدولي.

وتاريخياً التقى مانشستر سيتي وبرايتون قبل مواجهة اليوم في 24 مباراة، استطاع فيها "الستيزنز" الفوز خلال 16 لقاء، والخسارة أمام منافسه في 5 مباريات، والتعادل في 3.

ونجح السيتي في تسجيل 56 هدفاً مقابل 30 لصالح برايتون، بينما يتصدر فيل فودين ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 6 أهداف، متفوقاً على النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو صاحب المرتبة الثانية، ورحيم ستيرلينغ الذي أحرز وبرناردو سيلفا 4 أهداف لكليهما.

ويتفوق نادي مانشستر سيتي في القيمة التسويقية بواقع 102 مليار يورو، مقابل 468 مليون لصالح برايتون، فيما يعتلي إيرلينغ هالاند صدارة أغلى لاعبي المباراة بقيمة تصل الى 180 مليون يورو، فيما تتوقع قيمة أغلى لاعب في المنافس عند 65 مليون يورو لصالح إيفان فيرغسون.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202321144734101348609

مدرب النصر السابق يعود للدوري السعودي من جديد

10202321144111314349008

مثل كروي.. هالاند يد واحدة لا تصفق!

10202321143922459032920

السعودية تستضيف كأس السوبر التركي

1020232114229905167696

شرط البرازيل وراء تصريح أنشيلوتي عن مستقبله

10202321115825500853546

ريال مدريد يخسر لاعبا جديدا في الكلاسيكو

1020232111451571107502

كشف حقيقة الذكاء الاصطناعي في بيان محمد صلاح

أخبار متعلقة
1020235153117555439594

محرز مؤيدا الملف السعودي: نحن في المكان المناسب

102023193019505263495

مانشستر سيتي يتعرض لأول خسارة بالدوري الانجليزي

9202326104943314218910

مانشستر سيتي يؤيد قرار جوارديولا ضد رودري

9202325121141764402747

كم سيدفع برشلونة لشراء كانسيلو من مانشستر سيتي؟

920232591524217993681 (1)

نيوكاسل يحقق فوزا تاريخيا على شيفيلد

920232394818117155612

اتحاد جدة يحبط محاولات جوارديولا مع بيلينجهام