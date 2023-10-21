مان سيتي يواجه برايتون بالدوري الانجليزي

الوكيل الإخباري - يسعى مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره، اليوم السبت، عندما يلتقي نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.



يحل السيتي ثالثاً في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات، والخسارة في اثنين، وتسجيل 17 هدفاً، وتلقي 6.



ويتواجد برايتون في المركز السادس برصيد 16 نقطة هو الآخر، جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 1، وخسارة لقاءين، وتسجيل 21 هدفاً، وتلقي 16.



ويحتاج السيتي للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، بحثاً عن استعادة ذاكرة الانتصارات عقب الخسارة أمام آرسنال في قمة الجولة الماضية، بينما يسعى برايتون لمواصلة عروضه القوية فى الدوري الإنجليزي ويأمل فى خطف النقاط الثلاث، بعدما قدم عرضاً رائعاً أمام ليفربول وتعادل معه 2-2 في الجولة التي سبقت التوقف الدولي.



وتاريخياً التقى مانشستر سيتي وبرايتون قبل مواجهة اليوم في 24 مباراة، استطاع فيها "الستيزنز" الفوز خلال 16 لقاء، والخسارة أمام منافسه في 5 مباريات، والتعادل في 3.



ونجح السيتي في تسجيل 56 هدفاً مقابل 30 لصالح برايتون، بينما يتصدر فيل فودين ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 6 أهداف، متفوقاً على النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو صاحب المرتبة الثانية، ورحيم ستيرلينغ الذي أحرز وبرناردو سيلفا 4 أهداف لكليهما.



ويتفوق نادي مانشستر سيتي في القيمة التسويقية بواقع 102 مليار يورو، مقابل 468 مليون لصالح برايتون، فيما يعتلي إيرلينغ هالاند صدارة أغلى لاعبي المباراة بقيمة تصل الى 180 مليون يورو، فيما تتوقع قيمة أغلى لاعب في المنافس عند 65 مليون يورو لصالح إيفان فيرغسون.

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