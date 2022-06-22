ديارا من الدوري المصري للكويت ،، هل تتم الصفقة !؟

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

بدأ نادي القادسية الكويتي العمل جادا للتعاقد مع نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عبدالله نصيب "ديارا"، حيث سيدخل بالأيام المقبلة بالمفاوضات الرسمية مع فريقه الاتحاد السكندري المصري .









ويسعى الفريق الأصفر للتعاقد مع عدد من الأسماء المميزة، مما سيعيده لدائرة التنافس بعد أن حل بالمركز الخامس على سلم ترتيب أندية الدوري الكويتي بالموسم الماضي .

اضافة اعلان



ويعد "ديارا " من أهم المدافعين على المستوى المحلي، ومثل منتخب النشامى في كأس العرب والتصفيات الآسيوية، كما مثل أندية ذات راس، الرمثا، الوحدات قبل الإنتقال للاتحاد السكندري.



المصدر : ملاعب