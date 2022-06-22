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الأربعاء، 22-06-2022 06:46 م

ديارا من الدوري المصري للكويت ،، هل تتم الصفقة !؟

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
بدأ نادي القادسية الكويتي العمل جادا للتعاقد مع نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عبدالله نصيب "ديارا"، حيث سيدخل بالأيام المقبلة بالمفاوضات الرسمية مع فريقه الاتحاد السكندري المصري .


 

ويسعى الفريق الأصفر للتعاقد مع عدد من الأسماء المميزة، مما سيعيده لدائرة التنافس بعد أن حل بالمركز الخامس على سلم ترتيب أندية الدوري الكويتي بالموسم الماضي .

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ويعد "ديارا " من أهم المدافعين على المستوى المحلي، ومثل منتخب النشامى في كأس العرب والتصفيات الآسيوية، كما مثل أندية ذات راس، الرمثا، الوحدات قبل الإنتقال للاتحاد السكندري.

المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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