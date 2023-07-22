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السبت، 22-07-2023 04:17 م

ذهبية وبرونزيتين للأردن في بطولة آسيا للكاراتيه

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الوكيل الإخباري - أحرز لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، محمد الجعفري، اليوم السبت، الميدالية الذهبية، فيما توج كل من عبد الله حماد وجود الضروس، بميداليتين برونزيتين، وذلك ضمن منافسات النسخة التاسعة عشرة من بطولة آسيا للكاراتيه والمقامة في ماليزيا.

ونجح "الجعفري" في نيل ذهبية وزن تحت ٨٤ كغم فيما أحرز "حماد" برونزية وزن تحت ٦٠ كغم فيما توجت "الضروس" ببرونزية وزن تحت ٦٨ كغم.

وبهذه الحصيلة من الميداليات يكون المنتخب الوطني رفع حصيلة ميدالياته في البطولة إلى ذهبيتين وفضية وبرونزيتين بمجموع ٥ ميداليات حيث كان عبد الرحمن المصاطفة قد توج يوم أمس بذهبية وزن تحت ٦٧ كغم فيما فاز عمر شقرة بفضية وزن تحت ٥٥ كغم.

وبالعودة إلى نتائج نزالات اليوم، فقد تمكن "الجعفري" في تحقيق الفوز بثلاث نزالات على كل من الفيتنامي دو ناهان بنتيجة ٢-١ والهندي بوشانام أكشاي بنتيجة ٧-١ ولاعب الصين تايبيه تشان وي بنتيجة ٩-١ قبل أن يُحقق الفوز في النزال الرابع والنهائي على اللاعب الياباني شيمادا ريكيتو.

فيما حقق اللاعب عبد الله حماد الفوز في نزالين على كل من اللاعب الإيراني بنتيجة ٤-١ ولاعب هونغ كونغ كا هيم بنتيجة ٢-٠ قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الصيني لي ليا بنتيجة ٤-١١ لينتقل "حماد" للعب على الميدالية البرونزية والتي نالها بعد فوزه على اللاعب الكويتي عبد الله شعبان بالأفضلية بعد التعادل ٣-٣.

وانتزعت اللاعبة جود الضروس برونزيتها بعد الفوز في نزالين على كل من الهندية كوراف نيهاريكا بنتيجة ٩-٠ والكازاخستاتية "لورا" بنتيجة ١-٠ قبل أن تخسر في نصف النهائي أمام الإندونيسية "زيفانيا" بنتيجة ١-٤ لتنتقل للعب على الميدالية البرونزية والتي نالتها بعد فوزها على الإماراتية فاطمة خصيف بنتيجة ٢-١.

وحققت اللاعبة لين منصور فوزين ضمن منافسات وزن تحت ٥٥ كغم على كل من لاعبتا تايلاند وفيتنام بنتيجة ٣-١ و٤-٣ على التوالي وخسارتها بالأفضلية في نصف النهائي أمام اللاعبة الكازاخستانية جولميرا بعد التعادل ٦-٦ لتنتقل للعب على الميدالية البرونزية والتي خسارتها أمام اليابانية رينا كودو بنتيجة ١-٤.

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وودع اللاعب حسن مصاروة منافسات وزن تحت ٧٥ كغم من دور ال ١٦ بعد خسارته أمام اللاعب الأوزبكي محمدييف كوفونشبيك بنتيجة ٣-٤ ومن الدور ذاته ودع اللاعب ابراهيم شمعون وزن فوق ٨٤ كغم بعد تعرضه للإصابة أمام اللاعب الفلسطيني محمد عودة.

 

 

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