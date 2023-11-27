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الإثنين، 27-11-2023 02:12 م

رابيو ينفي تصريحات أليجري المتكررة

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الوكيل الإخباري - أبدى أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس، رضاه بالتعادل مع ضيفه إنتر ميلان (1-1)، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، رغم بقاء فريقه وصيفا والنيراتزوري متصدرا.

وقال رابيو، في تصريحات لقناة "DAZN": "أعتقد أنها نتيجة جيدة.. أردنا الفوز بالطبع، لكنهم فريق من الصعب جدا اللعب ضده.. لم نصل بعد إلى منتصف الموسم، لذا لدينا الوقت لجمع المزيد من النقاط".

وأضاف: "لحظة هدفهم، كنا جميعا في غير مراكزنا، وقاموا بإرسال كرات طويلة، ونحن كنا بحاجة إلى أن نكون أكثر تصميما على مراقبة لاوتارو.. كنا نعلم أنهم أقوياء، وأعتقد أنها نقطة جيدة".

وتابع الفرنسي: "الشوط الثاني كان أكثر توازنا، ولم تسنح لهم العديد من الفرص.. أرى أن للكوب نصف ممتلئ، ومن المؤكد أننا سنقدم أداء أفضل في المباريات المقبلة".

وزاد: "فلاهوفيتش لاعب رائع، ولديه علاقة وثيقة مع كييزا.. أنا سعيد بتعاونهما معا في تسجيل هذا الهدف".

وكثيرا ما صرح ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، بأن هدف فريقه هذا الموسم هو دخول المربع الذهبي للكالتشيو، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وليس الفوز باللقب، مرشحا إنتر وميلان ونابولي للتتويج.

لكن رابيو نفى هذا الأمر، مؤكدا: "الهدف الذي نتحدث عنه في غرفة خلع الملابس هو الفوز بالاسكوديتو.. نحن أبطال، يجب أن ندرك ذلك، وأعتقد أننا قادرون على القيام بهذا الشيء".

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