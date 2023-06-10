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السبت، 10-06-2023 12:58 م

رد فعل.. ميسي يضحك على وضع إنتر ميامي!

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الوكيل الإخباري -  كشف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، عن كواليس حواره مع مواطنه النجم ليونيل ميسي، عقب انتقاله إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل فريق إنتر ميامي، المركز 15 والأخير بين أندية المنطقة الشرقية، حيث حصد 15 نقطة من 16 مباراة.

ويعول عشاق نادي إنتر ميامي، على النجم ليونيل ميسي، لانتشال فريقه الجديد من قاع الدوري الأمريكي.

وقال أغويرو، مهاجم نادي غريميو البرازيلي، في تصريحات لقناة "ESPN": "لقد أرسلت جدول الدوري الأمريكي إلى ميسي، وقلت له إن فريقه يتذيل الترتيب".

وتابع "قلت لميسي من الأفضل أن يتواجد فريقه في المركزين الثامن أو التاسع، ليتأهل للمرحلة الفاصلة مع أندية القسم الغربي".

وأضاف مهاجم برشلونة السابق "لقد ضحك ميسي، وقال لي يجب التأهل لمرحلة الأدوار الإقصائية".

وأشار مهاجم غريميو البرازيلي: "أعتقد أن ميسي سيصل أمريكا منتصف يوليو، لقد باغت الجميع بهذه الخطوة في ظل تقارير عديدة ربطته بالعودة للبارسا. لكنه قرر في النهاية البحث عن السعادة أكثر من الاستمرار في ضغوط السعي لمواصلة الانتصارات، لقد عاش موقفا صعبا".

وأتم سيرخيو أغويرو: "هناك كواليس عديدة وراء كرة القدم، لكنه أحسن القرار بالسعي وراء سعادة نفسه وعائلته، يجب على ميسي الاستمتاع أولا".

يذكر أن النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، أحد ملاك نادي إنتر ميامي، قد صرح في أكثر من مناسبة أنه يريد الجمع بين الثنائي ميسي وسواريز في فريقه، ولكن هناك شرط جزائي في عقد سواريز البالغ من العمر 36 عاما، مع غريميو، وبالتالي لن يكون رحيله سهلا.

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