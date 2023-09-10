رسالة عزاء من رونالدو للمغرب - صورة

الوكيل الإخباري - واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، دعمه لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، الجمعة الماضي.



وكان رونالدو قد سارع للمساهمة في أعمال الإنقاذ الجارية بالمغرب، حيث أمر بتحويل فندقه الواقع على مشارف مدينة مراكش إلى ملجأ لمتضرري الزلزال.



ونشر رونالدو، صورة علم المغرب، على حسابه بشبكة "إنستجرام"، وكتب عليها: "خالص التعازي لجميع العائلات والأصدقاء الذين فقدوا أشخاصا في زلزال المغرب، أرسل حبي ودعواتي لجميع أهل المغرب في هذا الوقت الصعب للغاية".



وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة على مقياس ريختر، وفقا للمعهد الجيوفيزيائي الأمريكي، وحُدد مركزه في جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، على بعد 320 كيلو مترا جنوب العاصمة الرباط.



وتسبب الزلزال في مقتل ما يزيد على 1000 شخص ومئات المصابين حتى الآن، إضافة إلى الأضرار المادية الضخمة.

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