رسميا.. الفاخوري يجدد عقده مع الوحدات

الوكيل الإخباري - جدد عبد الله الفاخوري حارس مرمى منتخب الأردن، اليوم الإثنين، عقده رسميا مع فريق الوحدات.



ووقع عبد الله الفاخوري عقده بحضور أمين سر نادي الوحدات عوض الأسمر.



ويعتبر الفاخوري مكسبا مهما للوحدات الطامح باستعادة لقب دوري المحترفين، استنادا لقدراته وخبرته وما قدمه من أداء مميز في الموسم الماضي.



وكان الوحدات قد اتفق مع الفاخوري قبل أسبوع على كافة تفاصيل العقد، قبل أن يتم التوقيع الرسمي اليوم.



وخاض عبد الله الفاخوري صاحب ال23 عاما مؤخرا تجربة احترافية ناجحة مع العين السعودي.



وكان الوحدات قد تعاقد مؤخرا مع أنس العوضات وخالد عصام وبهاء فيصل وصالح راتب وأحمد سمير والسوري خالد كردغلي، وينتظر أن يتعاقد مع ثنائي أجنبي.



ويسعى الوحدات إلى رفع جاهزية لاعبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا، بهدف تعزيز قدرات الفريق الذي لم يقدم المأمول منه في بطولة درع المئوية، بعدما حسم الفيصلي اللقب.

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