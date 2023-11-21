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الثلاثاء، 21-11-2023 04:32 م

رعاية ملكية والجوائز 200 مليون ريال.. انطلاق دورة الألعاب السعودية الثانية

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الوكيل الإخباري - تنطلق النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023، تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، والتي ستقام في الرياض.

ويتنافس الرياضيون في 53 رياضة فردية وجماعية، وتتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، و12 رياضة في بطولة الألعاب السعودية للشباب.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية، إلى أن هذه الرعاية الملكية تعكس دعم القيادة للقطاع الرياضي، واهتمامها البالغ بالرياضيين.
 
كما أكد على أن إقامة دورة الألعاب السعودية للسنة الثانية على التوالي، "تعكس مدى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في دعم أبنائها، والعمل على بناء جيل يرفع اسم المملكة عاليا في المحافل الدولية".

وتعد دورة الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، إذ يتنافس الرياضيون المشاركون على جوائز مجموعها يتجاوز 200 مليون ريال، حيث سيحصل الفائز بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب على 100 ألف ريال، والفضية 50 ألف ريال، والبرونزية 25 ألف ريال.

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