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الأربعاء، 02-08-2023 11:34 ص

رغم العروض المغرية من السعودية.. الأسطورة بوفون يقرر تعليق قفازه

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الوكيل الإخباري - قرر الحارس الإيطالي المخضرم، جانلويجي بوفون، تعليق قفازه واعتزال كرة القدم نهائيا خلال الصيف الحالي، بعد مسيرة طويلة امتدت لحوالي 29 سنة منذ ظهوره الأول مع نادي بارما عام 1994.

ويرتبط جانلويجي بوفون (45 عاما) بعقد مع نادي بارما حتى صيف 2024، كما تلقى عدة عروض جادة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، عند فتح باب الانتقالات الصيفية.

لكن الأسطورة بوفون، الفائز بكأس العالم 2006، رفض العروض السعودية، وقرر أن يعجل بقرار اعتزاله النهائي، حسبما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء.

وقال رومانو في "تغريدة": "قرر حارس المرمى الإيطالي الأسطوري، جانلويجي بوفون، اعتزال كرة القدم الاحترافية، وسيكون القرار رسميا في الأيام المقبلة. بوفون الآن عمره 45 عاما، وكان يلعب مع بارما الموسم الماضي. أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ اللعبة سيعتزل الآن".

وخاض جانلويجي بوفون أكثر من 200 مباراة خلال مسيرته الكروية في الدوري الإيطالي مع نادي بارما الذي مثله على فترتين بين (1994 و2001)، وبين (2021 و2023).

وعاد بوفون إلى نادي بارما في يونيو 2021 لمساعدة فريقه الأول، على الصعود لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، وشارك في 26 مباراة خلال الموسم الأول، و17 مباراة خلال الموسم الثاني.

وكاد بوفون أن يقود فريق طفولته للعودة إلى دوري الأضواء "Serie A" في شهر مايو الماضي، بعد احتلاله المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية، والتأهل إلى المباريات الإقصائية، غير أن بارما سقط أمام كالياري في لقاء الذهاب (2-3) وتعادل إيابا من دون أهداف، ليترشح كالياري للنهائي ويفوز على باري بهدفين مقابل هدف واحد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولعب بوفون خلال مسيرته الدولية 176 مباراة مع منتخب إيطاليا الأول في الفترة من 1997 إلى 2018، كما خاض 11 مباراة مع منتخب تحت 21 عاما.

وكسر جانلويجي بوفون حاجز الـ600 مباراة مع فريق يوفنتوس في جميع المسابقات خلال الفترة من 2001 إلى 2021، كما لعب 17 مباراة في الدوري الفرنسي خلال تجربة قصيرة مع نادي باريس سان جيرمان.

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