رفع السرية عن كواليس انضمام رونالدو للنصر (فيديو)

#في_المرمى يرصد كواليس مفاوضات توقيع #النصر مع كرستيانو #رونالدو pic.twitter.com/xnDFnRAZrO— العربية - في المرمى (@FilMarma) January 3, 2023
من جانبه، أوضح السعودي مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، أن سفر الوفد لمدريد كان بهدف الاتفاق على الشروط النهائية في العقد، بعدما بدأت المفاوضات مع النجم البرتغالي في الميركاتو الصيفي الماضي.
يذكر أن كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، وقع على عقد مع نادي النصر يمتد حتى صيف 2025، وسيتقاضى راتبا سنويا يبلغ 200 مليون يورو، سيجعله الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم، وذلك وفقا لتقارير صحفية.
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