رونالدو يعلن الحرب على يوفنتوس

الوكيل الإخباري - قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، مقاضاة يوفنتوس، بسبب عدم حصوله على الرواتب المؤجلة.



ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فقد قرر رونالدو، المضي قدمًا في الإجراءات القانونية ضد يوفنتوس، بسبب عدم دفع الأجور الخاصة به.



ويعود الأمر إلى موافقة رونالدو على تأجيل جزء من رواتبه سرًا مع يوفنتوس في بداية جائحة فيروس كورونا، والذي وصل إلى 19.9 مليون يورو.



وتعرض نادي يوفنتوس لإجراءات قانونية من المدعي العام في إيطاليا خلال العام الماضي، بسبب قضية تأجيل الرواتب سرًا.



وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك رونالدو قضائيا سيكون بمثابة صداع آخر في رأس اليوفي الذي تعرض مؤخرا لتحرك قضائي آخر من ليوناردو بونوتشي.



وطالب بونوتشي بالحصول على تعويضات، بعد استبعاده بشكل غير رسمي من تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليجري، قبل رحيله إلى يونيون برلين.

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