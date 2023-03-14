الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

تدهور شاحنة على طريق اربد الأغوار الشمالية

رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية طرح مساق السلامة المرورية

وزير الصناعة يفتتح معرض الغذاء الأردني

انطلاق مؤتمر في جرش حول الثقافة وتعزيز التماسك المجتمعي

توضيح حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

مشاركة أردنية بحفل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار

وفاة راعي أغنام اثر تماس كهربائي في الشارع العام

الارصاد : مرتفع جوي يؤثر على المملكة بهذا الموعد

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاربعاء - تحذيرات

استحداث مشاغل للتدريب المهني في بلدية صبحا والدفيانة

الثلاثاء، 14-03-2023 03:00 م

ريال مدريد يصارع برشلونة على صفقة أفريقية

3202314143451934828962


الوكيل الإخباري -  دخل نادي ريال مدريد في سباق مثير مع برشلونة وتوتنهام هوتسبير، من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين الأفارقة البارزين خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن ريال مدريد أرسل كشافين الأسبوع الماضي، لمشاهدة الغاني محمد قدوس خلال مباراة أياكس وهيرينفين بالدوري الهولندي.

وأشارت إلى أن محمد قدوس يتألق مع أياكس هذا الموسم، ونجح حتى الآن في إحراز 18 هدفا، رغم أنه لاعب وسط، بالإضافة إلى ظهوره بشكل مميز في كأس العالم 2022.

وسبق أن زعمت بعض التقارير، بأن محمد قدوس يحظى أيضًا باهتمام قوي من جانب برشلونة وتوتنهام هوتسبير هذا الموسم.

ويرتبط النجم الغاني محمد قدوس بعقد مع ناديه أياكس أمستردام حتى يونيو/حزيران 2025.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202314144526101888053

هازارد: لاعبو ريال مدريد نصحوني بالرحيل

3202314142353646702284

السمارنة ينضم رسميا للخور القطري

320231412575598309861 (1)

أبرز مباريات اليوم.. مواجهتان في دوري ابطال اوروبا وكأس خادم الحرمين

320231322122263347574 (1)

تشيلسي يعلن إقامة إفطار جماعي على ملعبه في شهر رمضان

320231412040427146780

فريق شباب الأردن يلتقي نواذيبو الموريتاني غدا

3202314122732474381584

كارلوس ألكاراز يحقق انتصاره رقم 100

أخبار متعلقة
32023216340691477890 (1)

قرار جديد من ادارة ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة

320231105115869631326 (1)

برشلونة يحسم القرار الصعب بشأن ليفاندوفسكي قبل الكلاسيكو

320231104241867954901

تشافي يحتمي في سلاح استثنائي بالكلاسيكو

220232716728685572300

الاتحاد الإسباني يكشف عن حكم كلاسيكو الريال وبرشلونة في كأس الملك

2202326144945408796432

ميسي ورونالدو في الصدارة.. أرقام تاريخية صنعت مجد كلاسيكو الأرض

2202326115245936073220

أول تعليق من ريال مدريد على فضيحة برشلونة مع الحكام