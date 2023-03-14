ريال مدريد يصارع برشلونة على صفقة أفريقية

الوكيل الإخباري - دخل نادي ريال مدريد في سباق مثير مع برشلونة وتوتنهام هوتسبير، من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين الأفارقة البارزين خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



ووفقًا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن ريال مدريد أرسل كشافين الأسبوع الماضي، لمشاهدة الغاني محمد قدوس خلال مباراة أياكس وهيرينفين بالدوري الهولندي.



وأشارت إلى أن محمد قدوس يتألق مع أياكس هذا الموسم، ونجح حتى الآن في إحراز 18 هدفا، رغم أنه لاعب وسط، بالإضافة إلى ظهوره بشكل مميز في كأس العالم 2022.



وسبق أن زعمت بعض التقارير، بأن محمد قدوس يحظى أيضًا باهتمام قوي من جانب برشلونة وتوتنهام هوتسبير هذا الموسم.



ويرتبط النجم الغاني محمد قدوس بعقد مع ناديه أياكس أمستردام حتى يونيو/حزيران 2025.

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