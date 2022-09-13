سان جيرمان يصدر بيانا بشأن 3 لاعبين

الوكيل الإخباري - أصدر باريس سان جيرمان، بيانًا، اليوم الثلاثاء، بشأن حالة اللاعبين المصابين داخل الفريق.



وقال باريس، في بيان على موقعه الرسمي: يعاني بريسنيل كيمبيمبي من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، ولن يكون متاحًا لمدة 6 أسابيع، وسيصدر بشأنه بيانً آخر في غضون 8 أيام.



وأضاف باريس: "يعاني كيلور نافاس من آلام أسفل الظهر ولن يشارك مع الفريق في المباراة المقبلة بدوري الأبطال".



واختتم: "يعاني ريناتو سانشيز من إصابة في عضلة المقرب، وسيبقى تحت المراقبة في مركز التدريب".



وكان سان جيرمان تفوق في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على يوفنتوس بنتيجة 2-1.





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