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الإثنين، 04-12-2023 04:17 م

سلة الأردن تحسم موقفها من البطولة العربية

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الوكيل الإخباري - وافقت اللجنة المؤقتة للاتحاد الأردني لكرة السلة، على مشاركة النشامة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر اعتبارا من يوم 26 من الشهر الجاري.

وتأخر الأردن في الإعلان عن مشاركته في البطولة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها اللعبة وفي مقدمتها عدم وجود مسابقات محلية.

ولم يخض منتخب الأردن لكرة السلة أي استحقاق بعد فوزه بالميدالية الفضية لدورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في الصين.

وينتظر أن يتم خلال الأسبوع الحالي تحديد قائمة اللاعبين وإعلان موعد بدء تدريبات الأردن وبما يتيح له الوصول إلى جاهزية جيدة قبل المشاركة.

وتسحب يوم 20 من الشهر الجاري قرعة البطولة العربية التي تحظى بمشاركة 10 منتخبات "مصر والأردن والإمارات والكويت والجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا والصومال".

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