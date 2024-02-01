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الخميس، 01-02-2024 03:15 م

سون يخوض مهمة ثأرية أمام أستراليا بكأس آسيا

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الوكيل الإخباري - ستعود إلى الأذهان ذكريات نهائي نسخة عام 2015 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، حينما يلتقي منتخبا أستراليا وكوريا الجنوبية، غدا الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة المقامة حاليا في قطر.

والتقى المنتخبان في نهائي عام 2015 بالبطولة التي أقيمت آنذاك في أستراليا، حيث نجح الفريق الأسترالي في الفوز 2 /1 بعد وقت إضافي، ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويعلم سون هيونج مين، قائد المنتخب الكوري الجنوبي ونجم توتنهام الإنجليزي، أهمية المباراة بالنسبة له ولفريقه لتحقيق الثأر بعد تسعة أعوام من نهائي نسخة 2015، حيث شارك في تلك المواجهة، ولكنه لم ينجح في قيادة فريقه للفوز باللقب، رغم تسجيله هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد أن تقدم منتخب أستراليا عن طريق ماسيمو لونجو في الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول.

وفاز منتخب أستراليا باللقب، بعدما سجل له جيمس ترويسي الهدف الثاني في الدقيقة 105، ليحقق "الكانجارو" اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء مشوار الفريقين في النسخة الحالية بقطر مختلفا ومتباينا نوعا ما، حيث لم يواجه المنتخب الأسترالي صعوبات كبيرة في دور المجموعات، وفاز على الهند بثنائية نظيفة، وعلى سوريا بهدف نظيف، ثم اختتم دور المجموعات بالتعادل 1 /1 مع أوزبكستان.

وفي دور الـ16، لم يجد منتخب أستراليا صعوبة في اجتياز إندونيسيا، وفاز عليها برباعية نظيفة، ليتأهل لمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي.

أما منتخب كوريا الجنوبية، فقد بدأ بشكل جيد حينما فاز على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن ينجو من خسارة محققة أمام الأردن وتعادل 2/2 بهدف عكسي، ثم تعادل مع ماليزيا بنتيجة 3 /3، ليحتل المركز الثاني بالمجموعة ويتأهل لمواجهة منتخب السعودية.

وفي دور الـ16، جاءت مواجهة السعودية، حامل اللقب ثلاث مرات، صعبة، وتأخر الفريق بسبب هدف عبد الله رديف، لكنه نجح في إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة عبر تشو جو سونج، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، ثم ضربات الترجيح التي ابتسمت للكوريين بالفوز  4/2.

وبقيادة مدربه الألماني يورجن كلينسمان، سيحاول منتخب كوريا الجنوبية الوصول بعيدا في البطولة، والحفاظ على حلم الفوز باللقب الثالث، فيما سيسعى جراهام أرنولد، إلى الإبقاء على ثبات فريقه في الأداء، رغم أن المنافسين في الأدوار السابقة، ليسوا بحجم وقوة المنتخب الكوري المرشح للفوز باللقب.

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