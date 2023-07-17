الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الإثنين، 17-07-2023 10:11 ص

شاهد.. الاستقبال الأسطوري لـ ميسي خلال تقديمه رسميا في إنتر ميامي

7202317942514884628


الوكيل الإخباري -  قدم نادي إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، صباح اليوم الاثنين للجماهير، خلال الحفل الذي أقيم على ملعب "درايف بينك استاديوم" بمدينة فورت لودرديل.

واستقبل النجم الأرجنتيني البالغ 36 عاما بشكل مبهر للغاية في ملعب فريقه الجديد، وسط حضور عشرات الآلاف من الجماهير الأمريكية التي ملأت مدرجات ملعب إنتر ميامي عن آخره.

اضافة اعلان

 

 

ونال ميسي استقبالا رائعا من الجمهور الحاضر في الملعب، حيث قال في كلمة قصيرة ألقاها: "شكرا جزيلا لجميع الناس لدعمهم لي ومنحي هذا الحب، أنا سعيد جدا لوجودي هنا في ميامي".

وتابع: "أريد حقا أن أبدأ التدريب، والمنافسة، ولدي نفس الرغبة التي امتلكتها دائما، والرغبة في الفوز".

 

ويتوقع أن يكون الظهور الأول للنجم الأرجنتيني في المباراة التي تجمعه بفريق كروز أزول المكسيكي في 21 من شهر يوليو الحالي ضمن بطولة كأس دوري كونكاكاف التي تضم أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي.


وسيرتدي النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي مع إنتر ميامي القميص رقم 10، وهو الذي اشتهر به طوال السنوات الماضية.


والتحق بميسي، بزميله السابق في برشلونة، الإسباني سيرجيو بوسكيتس فيما سيتولى الأرجنتيني خيراردو مارتينو "تاتا"، مدرب المنتخب الأرجنتيني والنادي الكتالوني السابق، الإشراف على إنتر ميامي.

 

ونجح نادي إنتر ميامي الأمريكي، بالتعاقد مع ليونيل ميسي لمدة موسمين ونصف، على أن يحصل على راتب سنوي يقدر بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي، وفقا لما ذكرته العديد من المواقع والصحف العالمية مؤخرا.

 

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202317105652954392371

مغير السرحان يتعاقد مع المحترف السوري خانكان

7202317104034748403257

نجم برشلونة يرفض عرضا مغريا من مانشستر سيتي

7202317102913336320116

ولي العهد: أبطالنا من ذهب

7202317101325766709206

يوفنتوس يقدم عرضه الأول لضم لاعب برشلونة

720231795754523102285

تفاصيل اتفاق إنتر ميلان مع كوادرادو

720231795045946534295

إنريكي يستقر على بديل مبابي

أخبار متعلقة
720231691336406637954

ميسي يوقع رسميا لإنتر ميامي

6202321101148205012368 (1)

دي ماريا يضحي بفرصة اللعب مع ميسي

6202320111542245809111 (1)

إنتر ميامي يتفق مع مارتينو لتدريب ميسي

6202320105142555816647

إزاحة الستار عن تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي

6202319104232890535089 (1)

ميسي يستفز حلم جريزمان

620231793254125433214

وكيل صلاح يرد على أنباء قرب موكله من التوقيع لسان جيرمان