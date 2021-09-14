صراع المقدمة يشتعل ،، أهم أرقام دوري المحترفين

الوكيل الإخباري - أنس عشا

اختتمت الأحد منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة.



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وإليكم أهم 5 أرقام من البطولة:



1/ المربع الذهبي :



يتصدر فريق الوحدات الترتيب بـ "36" نقطة، ويلاحقه الرمثا بـ "33" نقطة و السلط ثالثا بـ "32" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "27" نقطة.





2/ الانتصارات :



حقق فريق الوحدات الفوز بـ "11" مباراة، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.





2/ تعادلات :



السلط أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "8" مناسبات، بينما تعادل البقعة في مناسبة واحدة فقط.



3/ الهزائم :





فريق السلط لم يخسر أبدا، فيما خسر فريق البقعة "15" مباراة حتى الآن .





4/ السجل التهديفي :



شهدت منافسات الدوري تسجيل "241" هدف حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "٣٣" هدف ، فيما لم يسجل البقعة إلا "6" أهداف.





5/ أقوى دفاع :

لم تتلق شباك فريقا الوحدات و السلط إلا "10" أهداف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "43" هدف.







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