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الثلاثاء، 14-09-2021 04:48 م

صراع المقدمة يشتعل ،، أهم أرقام دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
اختتمت الأحد منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة.

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وإليكم أهم 5 أرقام من البطولة: 

1/ المربع الذهبي :

يتصدر فريق الوحدات الترتيب بـ "36" نقطة، ويلاحقه الرمثا بـ "33" نقطة و السلط ثالثا بـ "32" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "27" نقطة.


2/ الانتصارات : 

حقق فريق الوحدات الفوز بـ "11" مباراة، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.


2/ تعادلات : 

السلط أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "8" مناسبات، بينما تعادل البقعة في مناسبة واحدة فقط.

3/ الهزائم :


فريق السلط لم يخسر أبدا، فيما خسر فريق البقعة "15" مباراة حتى الآن .


4/ السجل التهديفي :

شهدت منافسات الدوري تسجيل "241" هدف  حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "٣٣" هدف ، فيما لم يسجل البقعة إلا "6" أهداف.
 

5/ أقوى دفاع : 
لم تتلق شباك فريقا الوحدات و السلط إلا "10" أهداف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "43" هدف.



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