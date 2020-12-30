صراع بين الهلال والنصر على ضم ليونيل ميسي.. ليست مزحة

الوكيل الإخباري _ "صراع بين النصر والهلال على ضم ليونيل ميسي".. عبارة قد يعتقد البعض أنها مجرد مزحة سخيفة، لكن العملاقين النصر والهلال يمكنهما يومًا ما أن يتنافسا على الحصول على خدمات النجم ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة، بحسب ما أوضحته آخر المستجدات الصحفية العالمية، الواردة صباح اليوم الأربعاء.





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ميسي الذي يصنفه الكثيرون بأنه أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، يمكنه أن يرتدي قميص الهلال أو النصر، بعد سنوات قليلة من الآن.. فـ"كيف يمكن أن يتحقق هذا الحلم الكبير".



أفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية منذ قليل، عبر الصحفي خوسيه بونسيتي، أن نجم الكرة الأرجنتينية عازم على البقاء في ملعب كامب نو حتى صيف 2023، على أن يغادر بعدها إلى منافسات الدوري الأمريكي بالتحديد إلى نادي إنتر ميامي الذي يملكه الإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة ريال مدريد.



يبدو الأمر منطقيًا، إذ سيكون ميسي في سن الـ36 عامًا، ما يعني تراجع لياقته البدنية التي لن تمكنه من مواصلة لعب كرة القدم في مستويات تنافسية عالية، مثل ما يحدث في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خاصة أن اللاعب أشار بنفسه في وقت سابق إلى هذا الأمر بقوله في عبارة شهيرة: " إن الجسد لا يرحم".



إذًا ما علاقة النصر أو الهلال بمستقبل لاعب يتقاضى سنويًا ما قيمته 40 مليون يورو؟.. ذكرت تقارير صحفية مع الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، أن ميسي اتفق مع أحد المرشحين على منصب رئيس نادي برشلونة القادم، على البقاء بين صفوف فريقه حتى صيف 2022، ثم التفكير في اللعب إما في الدوري الأمريكي أو القطري.



حال صحت تلك التقارير الصحفية الواردة من إسبانيا بشأن إمكانية انتقاله يومًا ما إلى الدوري القطري، فإن الهلال والنصر بوصفهما ضمن أكبر القوى في القارة الآسيوية، يمكنهما الدخول في مفاوضات مع النجم الأرجنتيني، حيث يمتلك الطرفان قوة اقتصادية تشبه تلك التي لدى كبار الكرة القطرية.



المصدر : ملاعب







