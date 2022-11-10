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الخميس، 10-11-2022 04:52 م

ضربة جديدة لمنتخب السنغال قبل المونديال

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الوكيل الإخباري - تلقي المنتخب السنغالي ضربة جديدة، قبل خوض بطولة كأس العالم 2022 في قطر والمقرر إنطلاقها يوم 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر على الترتيب.

وكان السنغال قد تعرض لضربة موجعة بإصابة ساديو ماني نجم بايرن ميونخ في قدمه، خلال مباراة فيردر بريمن أمس الأول الثلاثاء، وهناك شكوك كبيرة حول لحاقه بمنتخب أسود التيرانجا في المونديال.

ذكرت صحيفة "بيلد"الألمانية، إن الدولي السنغالي عبدو ديالو تعرض لإصابة خلال عمليات الإحماء مع فريقه لايبزيج قبل خوض مباراة فرايبورج، والتي جمعت الطرفين أمس وإنتهت بفوز الأول 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الألماني.

ومن المقرر أن يخضع عبدو ديالو إلي فحوصات طبية، من أجل تحديد موقفه النهائي من الإنضمام إلي قائمة المنتخب السنغالي.

وينافس منتخب السنغال، في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2022، رفقة منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

ولم يكشف أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، عن قائمة أسود التيرانجا إستعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر حتي الأن.

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