ضربة موجعة لبرشلونة أمام أتلتيك بلباو

الوكيل الإخباري - تعرض فريق برشلونة لضربة موجعة خلال مباراته أمام أتلتيك بلباو، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.



وتعرض بالدي، ظهير برشلونة، لإصابة في العضلة الخلفية خلال محاولته الركض في إحدى الهجمات.



وحاول الجهاز الطبي لبرشلونة تقديم المساعدة لبالدي، لكن الأخير لم يستطع استكمال المباراة، حيث غادر في الدقيقة 23.



واضطر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني الدفع بالشاب هيكتور فورت، بدلا من بالدي.



وكان جوركا جوروزيتا قد أحزر هدف التقدم لأتلتيك بلباو في الدقيقة الأولى، قبل أن يعدل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البارسا النتيجة في الدقيقة ال26، ويحرز اللاعب الشاب لامين يامال الهدف الثاني للفريق الكتالوني (32).



وكان برشلونة قد عبر دور ال16 من بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب اونيونيستا سالامنكا، بعد أن فاز عليه بنتيجة 3-1 الأسبوع الماضي.

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