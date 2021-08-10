عقوبات قاسية على الفيصلي وجماهيره ،، تصل للحرمان لعام !!

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الوكيل الإخباري - أنس عشاقررت اللجنة التأديبية للاتحاد الأردني لكرة القدم إيقاع عدد من العقوبات بحق النادي الفيصلي، على خلفية الشغب اللفظي الذي صاحب مباريات الفريق الأخيرة بدوري المحترفين .وكان أبرز القرارات نقل أول مباراة رسمية بيتية للفريق خارج محافظة العاصمة، بالإضافة لمنع عضو رابطة مشجعي النادي خالد السمامعة من دخول المدرجات لسنة ميلادية كاملة .كما تقرر إيقاف الإداريين ناصر لوكاشا و سلطان بكر العدوان "6" مباريات رسمية وتغريم كل واحد منهما بمبلغ "2500" دينار.وكانت لجنة الإستئناف قد قررت يوم أمس الأحد فسخ فسخ قرار إيقاف المدرب السوري محمد عقيل، والذي كان مساعدا لمدرب الفيصلي السابق حسام السيد، وتم إيقافه على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الفيصلي والوحدات بدوري المحترفين .وعلى صعيد متصل قررت اللجنة التأديبية تغريم نادي الحسين إربد بقيمة "500" دينار، وذلك على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة فريقهم مع الفيصلي .