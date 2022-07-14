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الخميس، 14-07-2022 01:29 م

قائدة منتخب تونس لملاعب : كأس العالم حلمنا وسنلعب كأنها المباراة الأخيرة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أكدت قائدة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم شيماء العباسي أن الأجواء في المعسكر التونسي بالمغرب ممتازة للغاية وذلك بعد التأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2022، مؤكدة أن فرحة عبور دور المجموعات لم تخرج الفريق عن تركيزه .


 


وتابعت في تصريحات خاصة لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية : " كانت طموحاتنا التأهل لكأس افريقيا، وتطورت بعد ذلك لمرور دور المجموعات رغم صعوبة المباريات و قوة الخصوم، لكن الحمد الله فوزنا بالمباراة الأولى انقذنا والآن طموحنا التأهل لنصف النهائي ".


وعن المنتخبات العربية في إفريقيا ، قالت : " حقيقة هناك منتخب او اثنين في المسار الصحيح للتطور و الباقي يعاني التهميش، اتمنى ان تحظى كرة القدم النسوية بمجتمعنا العربي باكثر ظروف ملائمة للاستمرار و تقديم الافضل، ونترك لكم التعليق على منتخبي تونس والمغرب في البطولة، حيث ندعول الله أن نحقق المزيد من التألق " .



وأضافت : بالنسبة لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الخميس هي مفتاح حلمنا، وإن  شاء الله سنقدم افضل ما لدينا أمام الخصم القوي الغني عن التعريف لكن في كرة القدم و الحياة ككل لا يوجد مستحيل، سنلعب كأنها اخر مبارة عندنا و لا ننسى اننا لو حققنا نتيجة إيجابية سنكون في المربع الذهبي و متأهلين لكأس العالم و هذا حلم كل رياضي " .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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